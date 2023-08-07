Компании заявили о готовности проверять привязку документов к товарам через "Честный знак"

Эксперимент планируется проводить по 31 июля 2024 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бизнес готов проверять привязку разрешительных документов к конкретным экземплярам или партиям товаров через систему "Честный знак". В компаниях, опрошенных ТАСС, рассказали, что такая система проверки поможет бороться с контрафактом и улучшит контроль безопасности продукции для потребителя.

Росаккредитация совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработала для системы "Честный знак" сервис по обмену данными для проверки корректности привязки разрешительных документов к конкретным экземплярам или партиям товаров. Планируемый срок проведения эксперимента - по 31 июля 2024 года.

"Мы всегда участвуем в инициативах, направленных на легализацию оборота товаров и , безусловно, компании - члены АКОРТ примут активное участие в эксперименте по проверке корректности привязки документов о соответствии к конкретным товарам. Такая проверка на этапе ввода в оборот маркированных товаров позволит не допустить в оборот сомнительные товары и снизит риски для потребителей", - сообщили в АКОРТ.

В Avon отметили, что проект по привязке разрешительных документов улучшит контроль безопасности продукции для конечного потребителя. "Когда мы узнали о запуске пилотного проекта, то приняли решение участвовать и тестировать сервис совместно с ЦРПТ. <...> В целом, проект маркировки для нас очень важен: мы заинтересованы в том, чтобы можно было открыто прослеживать путь нашего продукта от изготовителя и до конечного потребителя. Наши покупатели и представители могут увидеть всю историю и убедиться, что перед ними оригинальная, качественная и безопасная продукция", - подчеркнули в компании.

Lamoda также прорабатывает возможность своего участия в эксперименте. "Мы считаем, что необходимо крайне взвешенно подойти к его реализации и оценке результатов, чтобы, в частности, введение новых требований не повлекло за собой осложнений и повышений издержек при импорте и производстве в РФ товаров широкого потребительского спроса", - рассказали в Lamoda.

Ожидания от эксперимента

Инженер по СМК "Очерский завод напитков" Денис Лоханин отметил, что компания ожидает от эксперимента создания механизмов, привязывающих разрешительные документы к конкретной партии продукции, выпускаемой в оборот. Также важно предупреждение бизнеса, если документы, подтверждающие безопасность пищевой продукции, недействительны, либо срок их близок к завершению. "При этом процедура и механизмы не должны создавать дополнительной нагрузки на бизнес", - пояснил Лоханин.

Новая система предполагает отражение информации в единой базе в режиме реального времени и позволит сбалансировать взаимодействие между контрольно-надзорными органами и производителями, но есть определенные риски, рассказал генеральный директор ГК "Холдинг аква" Святослав Вильк. "Поскольку система будет привязана к онлайн-сервисам Роспотребнадзора и Росаккредитации, существуют риски, что сбой в любой из подучетных систем приведет к невозможности реализации продукции на кассе и, как следствие, потенциальным убыткам производителей. Здесь большую роль играет техническая составляющая. Поэтому для всех сторон важно принять активное участие в эксперименте, чтобы работа с системой в дальнейшем была эффективной и комфортной", - добавил он.

Президент АКИТ Артем Соколов в свою очередь отметил, что среди плюсов проекта есть возможность обезопасить площадки - интернет-магазины и маркетплейсы - от действий недобросовестных продавцов и поставщиков. "При этом контроль за документами обеспечивает цифровая система, где за каждым сертификатом закреплены компании, которые действительно имеют право им распоряжаться, а значит, предлагают оригинальный, качественный товар. Реализация проекта, кроме того, послужит превентивной мерой снижения издержек площадок на претензионную работу, поскольку изначально размещать свои товарные предложения смогут только те продавцы, которые имеют сертификаты в системе", - подытожил Соколов.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.