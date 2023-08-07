Число сайтов с пиратскими фильмами и сериалами на русском языке в I полугодии упало на 11%

Июльский топ "пиратского рейтинга" возглавляют третья часть "Стражей галактики", "Флэш" и "Трансформеры: восхождение звероботов", сообщили в компании F.A.C.C.T.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество русскоязычных страниц с пиратскими фильмами и сериалами в I полугодии 2023 года снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании F.A.C.C.T., которая работает в сфере кибербезопасности.

"Количество обнаруженных русскоязычных страниц с пиратскими фильмами и сериалами в первом полугодии 2023 года составило 44 558. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их было на 5 тыс. больше - 49 689", - говорится в сообщении.

Причиной сокращения пиратских ресурсов можно назвать успешную блокировку пиратских сайтов, проблемами у отечественных пиратов с зарубежными хостингами, а также уходом из страны теневых спонсоров пиратства, пояснили эксперты компании.

Однако интерес зрителей к "пиратке" все еще высок, отметили в компании. Июльский топ "пиратского рейтинга", составленного по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика", возглавляют третья часть "Стражей галактики", "Флэш" и "Трансформеры: восхождение звероботов".