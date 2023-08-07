Суд по иску "Открытия" арестовал 5% акций "Детского мира", принадлежащих Goldman Sachs

Банк также попросил арестовать незначительные пакеты акций на балансе одного из фондов Goldman Sachs

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Открытие" наложил арест на 37 млн 22 тыс. 588 акций (около 5% акционерного капитала) ретейлера "Детский мир", принадлежащих международному инвестбанку Goldman Sachs Group. Эта информация следует из опубликованного определения суда.

Из материалов суда следует, что банк "Открытие" подал иск о солидарном взыскании с компаний Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs& Co LLC задолженности на сумму 614,74 млн рублей. Согласно тексту определения, структуры Goldman Sachs в свою очередь отказались от исполнения указанных обязательств, мотивируя это введенными против российского банка санкциями со стороны Великобритании и США.

Также "Открытие" требует суд наложить арест на принадлежащие американскому инвестбанку 37 млн 22 тыс. 588 обыкновенных акций ПАО "Детский мир" (около 5% в уставном капитале ретейлера).

Помимо акций "Детского мира", российский банк просит арестовать незначительные пакеты акций на балансе одного из фондов Goldman Sachs таких российских компаний, как Сбербанк, "Аэрофлот", "Газпром", "Магнит", "Лукойл", "Татнефть", ВТБ.