МЭР РФ обсудит с Турцией меры по снижению рисков недобросовестных действий туркомпаний

Так в ведомстве отреагировали на публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, поскольку туркомпания "Колибри-тур" не оплатила для них отель

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими коллегами совместные действия по снижению рисков недобросовестных действий туристических компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов обсудим с турецкими коллегами - органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания "Колибри-тур" не оплатила для них отель. Посольство РФ в Анкаре сообщило, что компания оказалась не готова выполнять финансовые обязательства, при этом ее представители заверили, что примут все меры для досрочного возвращения детей в Россию.

По данным Минэкономразвития, взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции компания не входит в федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.