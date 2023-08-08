Третий энергоблок Смоленской АЭС отключили для проведения ремонта

В работе на АЭС находится второй энергоблок, его мощность составляет 976 МВт

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Третий энергоблок Смоленской АЭС отключен в ночь на вторник действием автоматики для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

"Седьмого августа в 22:33 энергоблок №3 Смоленской АЭС остановлен действием автоматики для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании. Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.

В работе на Смоленской АЭС находится второй энергоблок. Его мощность составляет 976 МВт. Первый энергоблок с 15 июня в плановом капитальном ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, уточнили в пресс-службе.

Смоленская АЭС расположена около города Десногорска. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт*ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями региона.