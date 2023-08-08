Харичев заявил, что в РФ наступило время возможностей для молодежи и старшего поколения

По прогнозам в этом году будет рост экономики на 2%, отметил начальник Управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Время возможностей как для молодых, так и для старшего поколения наступило в России. Об этом сообщил начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александр Харичев.

"Любой кризис - это время возможностей для всех. Несмотря на то давление, которое оказывается на нашу страну, для молодежи и старшего поколения наступает время возможностей. Страна перестраивается социально-экономически", - сказал Харичев на практической конференции "Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", которая с 7 по 10 августа проходит в Пятигорске.

По его словам, по прогнозам в этом году будет рост экономики на 2%, он произойдет за счет обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, а не за счет нефтегазового сектора и металлургии, которые "просядут".

"Рост в других секторах и перестройка промышленности идет. Как утверждают мировые аналитики, санкции работают первые 3-5 лет, потом они перестают работать, экономика страны перестраивается. Особенно такой большой страны как Россия. Есть все основания полагать, что она перестроится и будет дальнейший рост экономики", - добавил начальник Управления президента РФ.

О конференции

В конференции принимают участие более 150 представителей российских вузов, которые внедряют в своих программах курс "Основы и принципы российской государственности". В рамках мероприятия разработают серию образовательных событий, которые войдут в перечень методических рекомендаций для преподавания курса "Основы российской государственности" в вузах по всей стране.

Цель конференции - объединить три неотъемлемых составляющих образовательного процесса в рамках преподавания нового курса: образовательную, воспитательную и просветительскую компоненты.