В районе Гранд-Каньона запретят добычу урана из-за статуса национального памятника

Его площадь составит почти 4,046 кв. км, сообщил помощник президента США Джо Байдена и национальный советник по вопросам климата Али Заиди

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Разработка урановых месторождений в районе национального парка "Гранд-Каньон" в штате Аризона будет остановлена, поскольку эти территории получат статус национального памятника. Об этом сообщил помощник президента США Джо Байдена и национальный советник по вопросам климата Али Заиди.

"Завтра он [Байден] объявит о создании нового национального памятника. Его площадь составит почти 1 млн акров [4,046 кв. км]", - заявил Заиди на пресс-конференции в преддверии поездки американского лидера в Аризону. По его словам, "разработка урановых месторождений на территории памятника будет запрещена".

Как пояснил помощник президента США, особый статус будет присвоен этой территории в связи с тем, что на ней расположены 300 культурных объектов, которые рассказывают об истории и жизни коренных народов Америки.

В Национальной ассоциации горнодобывающей промышленности Соединенных Штатов (National Mining Association) считают, что подобные меры "заставят США полагаться на импорт урана из таких стран, как Россия", передает газета The New York Times. Однако в администрации Байдена утверждают, что на территории новой природоохранной зоны находится только 1,3% изведанных запасов урана в стране.

В 2012 году Министерство внутренних дел США ввело 20-летний мораторий на подачу новых заявок на разработку месторождений в районе парка "Гранд-Каньон" из-за опасений по поводу загрязнения реки Колорадо. Нынешний запрет не имеет временных рамок.

Гранд-Каньон находится в северной части штата Аризона и является глубочайшим каньоном в мире. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Ежегодно его посещают не менее 5 млн туристов.