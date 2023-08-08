Заготовка кормовых культур в нескольких районах Алтайского края осложнилась из-за засухи

По словам главы региона Виктора Томенко, рассматривается возможность выделения дополнительной поддержки животноводческим хозяйствам в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и в Славгороде

БАРНАУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Сложная ситуация с заготовкой кормов возникла в нескольких районах Алтайского края, на формирование урожая кормовых культур повлияла засуха, установившаяся в крае в начале лета. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виктор Томенко.

"Учитывая засушливое начало лета, этот сезон в очередной раз испытывает наших аграриев на прочность. По моему поручению краевой Минсельхоз оценил ситуацию в степной зоне. Сложная ситуация с заготовкой кормов в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и в Славгороде. Со своей стороны мы рассматриваем возможность выделения дополнительной поддержки животноводческим хозяйствам этих территорий", - написал он.

Тем не менее, по словам губернатора, удовлетворительный результат в начале уборочной кампании получают хозяйства, работающие по инновационным подходам. Так, в регионе заготовили около 650 тыс. тонн сенажа - около 60% от плана.

Губернатор также отметил, что в регионе начинает возрождаться мелиорация. Для развития этого направления в крае разработали меры поддержки. В конечном итоге власти рассчитывают на то, что свои позиции смогут укрепить животноводческие предприятия, а также хозяйства, занимающиеся садоводством и овощеводством.

"Система мелиорации начинает возрождаться. Потенциально с учетом работы Алейской, Кулундинской, Бурлинской оросительных систем в обороте в регионе может работать порядка 70 тыс. га поливных участков", - написал Томенко.