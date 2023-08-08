В Удмуртии почти 20% площадей урожая потеряли из-за засухи

Площадь пострадавших посевов сельхозкультур составила 142,5 тыс. га

ТАСС, 8 августа. Почвенная засуха коснулась 24 районов Удмуртии, в результате чего потеряли почти 20% от общей площади урожая, говорится в сообщении республиканского Минсельхоза.

"В зону бедствия попали 24 района республики. Из-за засухи аграрии понесли убытки, потеряно более 19% от общей площади урожая", - говорится в сообщении.

Площадь пострадавших посевов сельхозкультур составила 142,5 тыс. га. При этом уборка кормов для крупного рогатого скота проходит в штатном режиме. По оперативным данным, заготовлено соломы более 5 тыс. тонн, сена - 64,5 тыс. тонн, сенажа - 831 тыс. тонн.

Режим ЧС из-за почвенной засухи ввели в Удмуртии 3 июля, с 4 августа его отменили.