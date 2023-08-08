Украина закрыла более 250 автобусных маршрутов в Польшу и Россию

Украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры назвало это реформой отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры закрыло более 250 автобусных маршрутов в Польшу и Россию. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ведомства.

"Министерство начало реформу отрасли международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса. Первым шагом стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов. По решению профильной комиссии закрыто 258 международных маршрутов, из которых маршрутов без соответствующих разрешений со стороны Польши - 118, маршрутов, ведущих в РФ, - 140", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после верификации маршрутов в Польшу такая же работа будет происходить с маршрутами, ведущими в другие страны. Ситуацию с автобусным маршрутами в РФ в министерстве никак не прокомментировали.

В марте украинское агентство ТСН сообщало, что сотни граждан Украины еженедельно ездят в Россию, несмотря на закрытые границы. Автобусы из Киева, Львова, Днепра (ранее - Днепропетровск) и других областных центров страны по несколько раз в неделю отправляются в Москву и обратно. По данным агентства, услуга стоит от $250 до $350. Схема перевозок следующая: пассажир садится на Украине в автобус, направляющийся в Польшу, где пересаживается на рейс до Москвы, следующий через Литву и Латвию. При этом для бронирования поездки достаточно лишь украинского загранпаспорта - платить за проезд придется в Варшаве или уже после пересечения российской границы.

Как сообщил ТСН адвокат Ростислав Кравец, наказывать перевозчиков невозможно, поскольку не существует единой компании, обеспечивающей транспортировку пассажиров или грузов с Украины в Россию, все компании разные и юридически друг с другом никак не связаны.