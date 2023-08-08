Председателем совета директоров ДВМП вновь избрали Андрея Северилова

Соответствующее решение приняли на заседании совета директоров ПАО "Дальневосточного морского пароходства" 8 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания Fesco) принял решение о переизбрании на должность председателя Андрея Северилова, сообщили в пресс-службе компании.

"Транспортная группа Fesco сообщает о том, что Андрей Северилов переизбран на должность председателя совета директоров ПАО "ДВМП" (головная компания группы Fesco). Соответствующее решение принято на заседании совета директоров ПАО "ДВМП" 8 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Северилов возглавляет совет директоров компании с ноября 2020 года.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находятся более 135 тыс. TEU (20-футовый эквивалент), парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 33 транспортных судна в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.