8 августа, 14:37

Путин назвал стройотрасль "печкой", которая подогревает развитие других отраслей экономики

По словам президента, властям РФ "хочется сохранять эти темпы, занятость сохранить, уровень зарплат сохранить в отрасли"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития стройотрасли для всей экономики.

"Конечно, никто не хочет снижения ни темпов, ни объемов, настолько важна строительная отрасль", - заверил глава государства на совещании по развитию отрасли.

По его словам, властям РФ "хочется сохранять эти темпы, занятость сохранить, уровень зарплат сохранить в отрасли". "Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что это мультипликатор для всей экономики, такая печка, которая все разогревает", - отметил Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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