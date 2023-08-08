Путин назвал стройотрасль "печкой", которая подогревает развитие других отраслей экономики

По словам президента, властям РФ "хочется сохранять эти темпы, занятость сохранить, уровень зарплат сохранить в отрасли"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития стройотрасли для всей экономики.

"Конечно, никто не хочет снижения ни темпов, ни объемов, настолько важна строительная отрасль", - заверил глава государства на совещании по развитию отрасли.

По его словам, властям РФ "хочется сохранять эти темпы, занятость сохранить, уровень зарплат сохранить в отрасли". "Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что это мультипликатор для всей экономики, такая печка, которая все разогревает", - отметил Путин.