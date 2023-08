Акции американских банков падают после понижения Moody's рейтинга 10 организаций

Акции крупных финансовых организаций Bank of New York Mellon, State Street, Northern Trust показали снижение в среднем на 1,5%

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Акции американских банков на нью-йоркской фондовой бирже падают после понижения международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга 10 мелких и средних финансовых организаций и пересмотра рейтинга шести крупных банков.

Как следует из данных торговой площадки, акции Prosperity Bancshares, Pinnacle Financial Partners и Fulton Financial, рейтинг которых был понижен, к завершению торговой сессии упали более чем на 2%. Акции M&T Bank, BOK Financial и Commerce Bancshares в течение дня падали на 2% и более, к закрытию торгов снижение составило в среднем около 1,5%. Акции крупных финансовых организаций Bank of New York Mellon, State Street, Northern Trust снизились в среднем на 1,5%, Cullen/Frost Bankers - более чем на 2,8%.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов снизился на 158,38 пункта (0,45%), до 35 314,75 пункта. Индекс S&P 500 потерял 19,12 пункта (0,42%) и установился на уровне 4 499,32 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 110,08 пункта (0,79%), до уровня 13 884,32 пункта.

В минувший понедельник международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг 10 мелких и средних американских банков, в том числе Commerce Bancshares, BOK Financial, M&T Bank, Old National Bancorp, Prosperity Bancshares, Amarillo National Bancorp, Webster Financial, Fulton Financial, Pinnacle Financial Partners и Associated Banc-Corp. Кроме того, агентство сообщило о пересмотре с возможностью дальнейшего понижения рейтинга шести крупных банков, в числе которых Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust.

Moody's также изменило в сторону понижения прогноз по рейтингу еще 11 финансовых организаций. Как следует из заявления рейтингового агентства, показатели американских банков за второй квартал 2023 года свидетельствуют о наличии трудностей, которые могут негативно сказаться на их способности генерировать внутренний капитал. Кроме того, снижение рейтинга американских банков спровоцировано рисками рецессии в экономике США в начале 2024 года.