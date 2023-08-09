Хуснуллин сообщил о восстановлении порядка 100 км теплосетей в Северодонецкой агломерации

Всего специалисты планируют восстановить 167 км поврежденной инфраструктуры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты из субъектов РФ, взявших шефство над городами и районами Луганской Народной Республики (ЛНР), восстановили около 100 км теплосетей в Северодонецкой агломерации и ближайших населенных пунктах из запланированных 167 км, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры населенных пунктов Северодонецкой агломерации и близлежащих районов ведем планово, начиная с 2022 года. На сегодня в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Одновременно силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 км тепловых сетей, из которых 100 км уже приведено в нормативное состояние", - приводятся слова Хуснуллина на официальном портале кабмина РФ.

Он рассказал, что на территории Северодонецкой агломерации и в нескольких населенных пунктах, граничащих с ней, предстоит восстановить почти 25 км водопроводных и 7,5 км канализационных сетей. Сейчас специалисты проводят ревизию на объектах: проверяют запорную арматуру, заменяют и ремонтируют трубы, промывают тепловые сети.

В правительстве РФ со ссылкой на гендиректора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова также сообщили, что специалисты Фонда развития территорий к предстоящему отопительному сезону готовят одну из котельных города Северодонецка - она обеспечивает теплом жителей одного из микрорайонов города. Сейчас в Северодонецке ведется реконструкция еще одной котельной мощностью 60 МВт.