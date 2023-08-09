Калининград рассчитывает на старт морских пассажирских перевозок в регион осенью 2023 года

Как отметила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, стоимость авиаперелетов в область выросла в летнем сезоне

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. В Калининградской области рассчитывают на постановку на морскую линию Ленинградская область - Калининградская область грузопассажирского парома осенью 2023 года. Об этом сообщила в эфире "Радио Комсомольская правда" в Калининграде министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

"Мы этого очень ожидаем. Мы эту работу проводим с начала года - постановку на линию Калининградская область - Ленинградская область пассажирско-грузового парома, который обеспечит как транспортировку грузов в данном направлении, так и возможность осуществления пассажирских перевозок. Мы ожидаем, что в сентябре он встанет на линию", - сказала Кукушкина.

Министр отметила, что между областью и портами Санкт-Петербурга и Ленинградской области курсируют 20 судов. Это четыре железнодорожных парома, два парома для накатной техники и сухогрузы, которые перевозят в регион генеральные грузы. Основной поток пассажиров приходится на авиацию. Кроме того, осуществляются железнодорожные перевозки.

Авиация и железная дорога

Касаясь авиаперевозок, региональный министр обратила внимание на рост цен на перелеты в регион в летнем сезоне 2023 года. Он, по ее словам, в значительной степени связан с тем, что в перевозках из Москвы в Калининград были задействованы самолеты меньшей вместительности. "Самое удивительное, из-за чего произошел весь ажиотаж, и почему такое количество желающих не смогло приобрести по приемлемой цене билеты - это уменьшение вместимости воздушных судов", - сказала она.

Региональный министр также обратила внимание на проблему субсидирования авиабилетов в регион, заметив, что субсидии, выделенные компании "Аэрофлот" на перевозки в Калининград на 2023 год, уже освоены. Право приобретения субсидированных авиабилетов по постановлению правительства РФ №215 имеет только часть категорий населения, в том числе молодежь и пенсионеры. Региональные власти, по словам Кукушкиной, считают целесообразным расширение этого круга. "На сегодняшний момент мы ведем переговоры с Минтрансом России о том, чтобы вернуться к вопросу субсидирования билетов хотя бы для жителей Калининградской области, как это было ранее предусмотрено в 2016 году", - сказала она.

Кукушкина также обратила внимание на проблему пассажирских железнодорожных перевозок, связанную с ограничением Литвой количества пассажиров в поездах, следующих в область через ее территорию, в период пандемии коронавируса до 300 человек. "Эти меры были предприняты литовской стороной, установлена квота - не более 300 человек на поезд, то есть не важно, какое количество вагонов мы туда поставим. До сих пор эта норма не отменена", - сказала региональный министр.