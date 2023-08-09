Власти Чувашии завершат централизацию закупочной системы до конца года

Более 80% закупочных процедур проводятся через аукцион, сообщил глава региона

ЧЕБОКСАРЫ, 9 августа. /ТАСС/. Централизация и цифровизация закупочного процесса в Чувашии, которые начались в 2020 году, будут завершены до конца года. Благодаря такой форме работы более 80% закупочных процедур проводятся через аукцион, сообщил глава Чувашии Олег Николаев на открытии межрегиональной конференции "Контрактная система в условиях новых вызовов".

"С 2020 года мы достаточно планомерно реализовываем мероприятия по централизации закупок. <…> В текущем году завершим полную централизацию, цифровизацию, а самое главное - обеспечим прозрачность проведения всех закупок", - отметил Николаев.

По его словам, централизацию в Чувашии начали с закупок, предусмотренных федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (№ 44-ФЗ). Глава региона отметил, что это позволило контролировать закупочный процесс на всех этапах, сделать его максимально открытым. В 2021 году приступили к централизации закупок малого объема, для чего был создан региональный специализированный портал.

"Мы говорим о тех закупках [малых объемов], которые раньше практически не попадали в поле зрения, и нарушения, если они допускались, выявляли в ходе достаточно углубленных проверок <…> либо в случае, если происходили инциденты в организации контрактов. <…> В 2022 году мы смогли охватить максимальное количество заказчиков, и с этого периода через портал закупок малого объема у нас осуществлено более 40 тыс. закупок малых форм на сумму более 4,5 млрд рублей. <…> Реальная экономия сопоставима с крупными закупками и составляет примерно 10-12%, а самое главное - есть возможность контролировать процесс уже на входе и сразу реагировать, если мы видим нарушения", - подчеркнул глава региона.

Николаев отметил, что благодаря централизации и цифровизации более 80% закупочных процедур проводятся "через наиболее конкурентный вид - аукцион". По его словам, в Чувашии сокращается количество аукционов, которые признаются несостоявшимися или оспариваются. "Я думаю, что такой путь лежит в духе современных трендов, когда мы говорим о максимальной открытости публичной власти, максимальной вовлеченности всех субъектов в любой процесс, в том числе по закупкам, и, конечно, обеспечения неотвратимости наказания, если кто-то вдруг желает, если так можно выразиться, "нагреть" руки", - пояснил глава республики.

Межрегиональная конференция "Контрактная система в условиях новых вызовов" проходит в Чебоксарах 9-10 августа. В ней принимают участие специалисты в сфере закупочной деятельности из 32 регионов, а также представители федерального Казначейства и ФАС России. Конференция посвящена новациям в сфере государственных и муниципальных закупок, аспектам правоприменительной практики, поиску эффективных решений в сфере закупок с учетом практики проверок контролирующих органов. В деловой части программы участники обсудят изменения законодательства по переходу на структурированные извещения и цифровые контракты.