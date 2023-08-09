ЦБ ожидает повышение кредитных и депозитных ставок в ближайшие месяцы

По данным регулятора, рост рублевых сбережений населения в июле продолжился, а валютные депозиты плавно сокращались

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России ожидает повышение ставок по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы, следует из материалов регулятора.

"В ближайшие месяцы вероятное повышение ставок по вкладам вслед за реализованным в июле и ожидаемым в краткосрочной перспективе дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики при прочих равных поддержит рост рублевых средств населения в банках", - указывает регулятор, отмечая, что в ближайшей перспективе можно ожидать, что принятое Банком России на заседании 21 июля 2023 года решение поднять ключевую ставку до 8,5% годовых окажет повышательное воздействие на уровень кредитных ставок.

В то же время, как полагают в ЦБ, динамика валютных депозитов будет зависеть как от спроса населения на наличную иностранную валюту и потребностей в осуществлении переводов за рубеж, так и от стремления населения частично конвертировать такие депозиты в рубли либо альтернативные долларам США и евро валюты в зависимости от курсовых колебаний и предлагаемых на рынке ставок по вкладам в валютах дружественных стран (в первую очередь в юанях).

По данным ЦБ, рост рублевых сбережений населения в июле продолжился, а валютные депозиты плавно сокращались. По предварительной оценке, в июле рост рублевых сбережений населения в банках был по-прежнему почти полностью обеспечен увеличением остатков на текущих счетах, тогда как срочные депозиты в целом демонстрировали сдержанную динамику. "Вероятно, это подкреплялось традиционно высокой для летних месяцев потребительской активностью при сохранении потребительских настроений вблизи пятилетних максимумов", - отметил ЦБ.

Также, по данным регулятора, в течение месяца объем средств на валютных счетах и депозитах плавно сокращался, что ЦБ объясняет в том числе конвертацией части валютных накоплений в рубли на фоне слабой курсовой динамики.