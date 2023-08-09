Российский рынок акций продолжил расти

По итогам дня индекс Мосбиржи поднялся на 0,46%, РТС - на 0,49%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался в положительной зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,46%, до 3 099,52 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,49%, до 1 004,72 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,1%, закрывшись на отметке 97,20 рубля, евро - на 0,24%, до 106,70 рубля, юань - на 0,02%, до 13,44 рубля.

"Слабость рубля подогревает интерес к бумагам отечественных компаний, прежде всего экспортеров. Вместе с тем в техническом плане краткосрочно можно ожидать нисходящей коррекции или по меньшей мере временной консолидации", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был неоднозначным. "В очередной раз насторожила статистика из КНР, где потребительская инфляция в июле впервые с начала 2021 года вошла в отрицательную зону (-0,3% год к году). Динамика этого показателя, как и вышедшие накануне данные по внешней торговле, говорят о замедлении спроса в Поднебесной. Это не очень хорошие новости как для китайской, так и для глобальной экономики. В то же время котировки Brent подтянулись в район $87 за баррель после публикации накануне позитивного отчета EIA", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке оказались акции энергокомпании ДЭК (+17,9%), "на фоне роста интереса инвесторов к акциям российской электроэнергетики", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В потребительском секторе более 5% прибавили расписки компании "Мать и дитя" на фоне планов редомициляции с Кипра в российский специальный административный район, считает главный аналитик ПСБ Владимир Лящук.

Лидерами понижения оказались акции "Распадской" (-2,16%) в преддверии завтрашнего выхода отчетности компании по МСФО за I полугодие 2023 года.

Прогноз на 10 августа

Приближение выходных и нестабильный общий сентимент до конца недели могут сдерживать покупательскую активность. Тем не менее слабый рубль и относительная стабильность сырьевых цен способны сохранить почву для попыток продолжения подъема, полагают в "БКС мир инвестиций".

Прогноз компании на 10 августа по индексу Мосбиржи - 3 000 - 3 150 пунктов, по курсу доллара - 94-98 рублей. По оценкам Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3 050 - 3 150 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в интервале 96-98 рублей, евро/ рубль - в коридоре 105-107 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 13-13,6 рублей.

Завтра картину по рынку нефти дополнит отчет ОПЕК, также выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Ключевой информацией дня для рынков будет ИПЦ США за июль. "Сохранение базовой инфляции на высоком уровне будет побуждать ФРС повышать ставки дальше, что может негативно отражаться на сырьевых ценах и поддерживать курс доллара против мировых валют", - отметил Бахтин.

В России в этот день выйдут финрезультаты VK, Beluga Group и "Распадской", "Аэрофлот" представит операционные показатели за июль. На внешнем контуре эксперты отметили публикацию квартального отчета Alibaba.