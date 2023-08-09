Глава Минфина США обсуждала с представителями КНР ограничения на американские инвестиции

Представитель Белого дома не ответил на вопрос о том, какой реакции Вашингтон ожидает от Пекина

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала с представителями китайской администрации введение Вашингтоном ограничений на американские инвестиции в экономику КНР. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен подписанию президентом США Джо Байденом соответствующего указа.

В ходе брифинга сотрудника администрации Байдена спросили, предупреждала ли Йеллен во время своего визита в Пекин китайских коллег об этих планах США. "Министр и [другие высокопоставленные чиновники] интенсивно обсуждали с союзниками, партнерами и другими, что мы намерены предпринять в рамках президентского исполнительного указа. Она также делала это публично. Она предоставила и нашим китайским партнерам информацию о том, какова наша цель в данном случае, чтобы очень четко объяснить им, что наша задача - убедиться в том, что мы защищаем нашу национальную безопасность, - сказал он. - Так что мы напрямую обсуждали это с нашими партнерами - и в Группе семи, и с Китаем, и с рядом других союзников и партнеров, которых всерьез интересует, что мы делаем в этой сфере".

Представитель администрации не ответил на вопрос о том, какой реакции Вашингтон ожидает от Пекина.

Как следует из заявления, распространенного американским Минфином, "Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве". В ходе спецбрифинга уточнялось, что указ "предоставляет полномочия министру финансов регулировать определенные инвестиции в структуры в КНР, участвующие в деятельности, связанной с национальной безопасностью, в трех секторах: полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта". Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.