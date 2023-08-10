По решению суда Венесуэле вернут замороженные португальским банком $1,5 млрд

Суд потребовал от Novo Bank выплатить причитающиеся за задержку с 2019 года проценты

КАРАКАС, 10 августа. /ТАСС/. Суд в Португалии разблокировал активы Венесуэлы на сумму $1,5 млрд, удерживаемые банком Novo Bank с 2019 года, и постановил выплатить причитающиеся за задержку за этот период проценты. Об этом говорится на сайте венесуэльской газеты El Universal, которая публикует копию решения суда Лиссабона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в 2019 году "потребовал от правительства Португалии высказаться о хищении банком Novo Bank более $1,7 млрд, которые были предназначены для закупки медикаментов и продовольствия" и были заморожены под предлогом санкций, введенных в отношении Венесуэлы, напоминает издание.