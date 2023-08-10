Реакторную установку четвертого блока ЗАЭС переведут в состояние "холодный останов"

Согласно заявлению станции, также рассматривают возможность перевода энергоблока №6 в состояние "горячий останов" для обеспечения образующейся горячей водой паровых нужд Запорожской АЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС будет переведена в состояние "холодный останов" после выявления неисправности трубы парогенератора. Об этом сообщается в Telegram-канал станции.

"В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции выявлены признаки неплотности трубной части парогенератора №3. Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока №4 в состояние "холодный останов", - говорится в сообщении.

"Холодный останов" - это состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.

Также на станции рассматривают возможность перевода энергоблока №6 в состояние "горячий останов" для обеспечения образующейся горячей водой паровых нужд ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.