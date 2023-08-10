Myanmar Airways запустит 5 сентября прямые рейсы между Мьянмой и Россией

Речь идет о маршруте Янгон - Мандалай - Новосибирск

БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. Мьянманская компания Myanmar Airways International откроет с 5 сентября прямое авиасообщение с Россией по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Об этом говорится в сообщении, размещенном на ее странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы очень рады представить долгожданный маршрут Янгон - Мандалай - Новосибирск, рейсы по которому будут осуществляться каждые вторник и субботу с 5 сентября 2023 года", - отмечается в тексте.

Как ранее проинформировали в консульском департаменте МИД РФ, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Мандалая, Нейпьидо и Янгона.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.