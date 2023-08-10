Во время закрытия Внуково и Домодедово ночью на запасные аэродромы ушли 10 самолетов

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили два ударных БПЛА, летевших в сторону города

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово из-за сообщений о беспилотниках. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО около 04:00 мск - один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

"В 05:25 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово были сняты. В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились 10 самолетов. Экипажи еще 6 самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили достаточность запаса топлива на борту в воздухе, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения", - отметили в Росавиации.

В течение всего времени действия ограничений экипажи воздушных судов и наземных служб обеспечивали все необходимые меры безопасности, подчеркнули в агентстве.