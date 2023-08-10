VK заплатила за долгосрочную аренду дома "Зингер" 2,5 млрд рублей

До этого сумма сделки не раскрывалась

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компания VK приобрела права на долгосрочную аренду дома "Зингер" в Санкт-Петербурге за 2,5 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Ранее сумма сделки не раскрывалась.

"В мае 2023 года группа приобрела контроль над ЗАО "Зингер" путем покупки 100% доли за денежное вознаграждение в размере 2 500 млн руб. ЗАО "Зингер" владеет долгосрочными правами аренды в Доме компании "Зингер" в г. Санкт-Петербург", - сообщается в отчете.

Ранее правом аренды на все здание через ЗАО "Зингер" владел Альфа-банк. В пресс-службе VK подтвердили, что теперь право перешло к холдингу. В здании "Зингера" также находятся другие субарендаторы - в частности, магазин "Дом книги". Арендаторы, включая книжный магазин, будут платить арендную плату VK. В VK подчеркнули, что изменений с момента сделки по занимаемым площадям не произошло.

Штаб-квартира социальной сети "ВКонтакте" располагается в здании "Зингера" с 2010 года, отмечается в отчете. В результате сделки VK приобрела долгосрочный договор субаренды части помещений арендуемого здания. "Срок субаренды актива (до 2047 года) соответствует ожидаемому сроку аренды базового актива (до 2048 года)", - добавляется в отчете.

VK также признала обязательства по рискам, связанным с доначислением налогов, в размере 114 млн рублей и право потребовать возмещения налоговых рисков в аналогичной сумме в связи с наличием гарантии продавца по возмещению претензий, подчеркивается в отчете.