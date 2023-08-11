11 августа, 09:45,
обновлено 11 августа, 10:30
Санкции в отношении России

ЦБ в базовом сценарии развития экономики ожидает сохранения санкций

Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта, отметили в Банке России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России в базовом сценарии развития экономики на 2024 год и период 2025-2026 годов ожидает сохранения введенных в отношении РФ санкций, следует из опубликованного проекта документа об основных направлениях денежно-кредитной политики регулятора.

"Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются", - указано в материалах ЦБ. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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