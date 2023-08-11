ЦБ для поддержания финстабильности может продавать или покупать юани

Как отметил регулятор, несмотря на ограничение движения капитала, курс рубля остается плавающим

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России, в целях поддержания финансовой стабильности может проводить на валютном рынке операции по покупке и продаже юаней, говорится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов".

"В условиях плавающего курса Банк России может проводить операции на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности. При этом, учитывая блокировку валютных счетов Банка России, данные операции проводятся в доступных валютах (юань)", - отмечается в документе.

Регулятор также указывает на то, что, несмотря на ограничение движения капитала, курс рубля остается плавающим. "В новых условиях его динамика определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров и в меньшей - потоками капитала", - говорится в документе.

По мере адаптации экономики к введенным внешним санкциям влияние потоков капитала на динамику курса увеличивается, но остается менее значимым, чем раньше, считают в ЦБ.