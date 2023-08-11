ЦБ прогнозирует замедление потребительского спроса домохозяйств в 2024-2025 годах

Как добавил регулятор, "в 2026 году вклад совокупного потребления и его компонентов вернется на уровень, соответствующий сбалансированному росту экономики"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России в базовом сценарии развития экономики ожидает замедления потребительского спроса со стороны домохозяйств в 2024-2025 годах на фоне ослабления импульса восстановления, а также вследствие более жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Об этом говорится в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов" ЦБ РФ.

"По итогам года темп прироста потребления домохозяйств сложится в диапазоне 6-8%. В 2024-2025 годах спрос домохозяйств замедлится на фоне ослабления импульса восстановления, а также вследствие более жесткой денежно-кредитной политики, требуемой для возвращения инфляции к цели, - отмечается в документе. - Потребление сектора государственного управления, высокое в 2023 году, будет давать значительно меньший вклад в 2024-2025 годах в силу проводимой нормализации бюджетной политики. В 2026 году вклад совокупного потребления и его компонентов вернется на уровень, соответствующий сбалансированному росту экономики".

При этом в первом квартале 2023 года темпы потребления сложились на высоком уровне, а оперативные данные по потребительской активности указывают на продолжение тенденции и во втором квартале, указали в ЦБ. Уровень четвертого квартала 2021 года был достигнут на рубеже первого - второго кварталов 2023 года, прогнозируют в регуляторе.