РБК: ЦБ предупредил брокеров о последствиях схем по разморозке активов иностранцев

Регулятор пригрозил участникам рынка лишением лицензий, отметил источник издания на финрынке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России провел с брокерами и другими участниками финансового рынка встречу, на которой предупредил о последствиях применения схем для обхода заморозки активов иностранцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финрынке.

Как пишет РБК, темой встречи стали вопросы соблюдения участниками рынка требований указов президента №81 и 138. Указ №81, в частности, предписывает получать разрешения на сделки с иностранцами, в результате которых наступает право собственности на ценные бумаги. Указом №138 устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года, напомнили в РБК.

В своем Telegram-канале юрист Елена Рязанова отметила, что проведенные регулятором за последний год проверки показали, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезидентов из заблокированных активов в обход установленного порядка. "Для этого используются специальные схемы и цепочки сделок", - пишет юрист. Раньше ЦБ в вопросе схем с замороженными активами ограничивался предупреждениями, теперь же регулятор пригрозил участникам рынка лишением лицензий, отметил источник РБК на финрынке.

Источник сообщил РБК, что столь радикальная позиция ЦБ может быть связана с собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев. Их планируют использовать в качестве фонда для обмена с зарубежными контрагентами для взаимной централизованной разблокировки. "Действия участников рынка фактически уменьшают размер этого обменного фонда", - отметил он.