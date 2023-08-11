Немецкий политик заявил, что поставки газа из РФ были "благословением" для экономики ФРГ

Как считает Антон Барон, следовало бы возобновить поставки

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Поставки российского газа были "благословением" для германской экономики, и ФРГ следовало бы их возобновить. Такое мнение выразил председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Баден-Вюртемберга Антон Барон.

"Российский газ был благословением для [германской] экономики и нашего процветания", - сказал политик газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten. Из-за отказа от них республика вынуждена "все больше и активнее развивать возобновляемые источники энергии, даже несмотря на отсутствие хранилищ [для добытой из них энергии]".

Если бы поставки газа из России возобновились, то, по мнению Барона, Германия бы ими воспользовалась. При этом он назвал "полной глупостью" утверждения, что закупки российского газа равносильны финансированию российской стороны в украинском конфликте. Политик подчеркнул потребность жителей республики в газовых поставках в зимний период, которую, по его убеждению, "нельзя ставить в зависимость от развития" боевых действий на Украине, утверждают газеты.

Ранее глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст поставил под сомнение утверждения немецких властей, согласно которым в обозримом будущем Германия будет производить достаточное количество недорогой электроэнергии за счет возобновляемых источников. По его словам, если бы инвесторы верили в снижение цен на электроэнергию в Германии в будущем, "они бы оставались здесь, а не переносили бы [производственные мощности за рубеж]".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.