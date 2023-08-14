В Троицке начнется второй этап строительства нанотехнологического центра "Техноспарк"

В комплексе создадут свыше 500 рабочих мест

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вторую очередь технопарка "Техноспарк" построят в Троицке в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого столица без торгов предоставила инвестору земельный участок для возведения объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы готовы создавать новые предприятия и развивать существующие. Со своей стороны город оказывает им поддержку и выделяет землю для реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, в Троицке предоставлен участок площадью 2,6 га для строительства второй очереди технопарка, в котором будет создано более 500 рабочих мест. Договор аренды для реализации МаИП заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться строительство комплекса площадью 13 тыс. кв. м", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, получить землю без торгов могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду сроком на пять лет.

"Для расширения технопарка в Троицке инвестору предоставлен земельный участок по адресу: улица Промышленная, владение 1А. В рамках второй очереди планируется возвести комплекс, состоящий из нескольких зданий. Производственные помещения займут 7,5 тыс. кв. м, лабораторные - 4 тыс. кв. м, административные здания - 1,5 тыс. кв. м", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Новые площади

По словам гендиректора технопарка Олега Лысака, с момента запуска в 2012 году продуктовые и контрактные компании выросли. Для дальнейшего развития нужны новые площади. "К тому же мы запускаем новую серию стартапов: это платформа, обеспечивающая инфраструктуру электротранспорта, компании направления новой водородной энергетики. Так же планируем разместить производства медицинских приборов, производства аддитивных эндопротезов и имплантов, полный цикл современного производства в области приборостроения: инжиниринг, промышленный дизайн, аддитивное и композитное производство, сборка, тестирование", - добавил Лысак.

Как уточнили в пресс-службе комплекса, в столице для инноваторов создана целая экосистема, которая включает в себя технопарки со всей необходимой инфраструктурой. Программа создания технопарков на территории Москвы реализуется уже более десяти лет. Сейчас действует 52 технопарка, семь из которых строятся в рамках инвестиционных приоритетных проектов.

Управляющие компании технопарков создают условия для развития инновационного бизнеса. Московские технопарки уже насчитывают более 2 тыс. резидентов и свыше 72 тыс. рабочих мест. Кроме того, в систему поддержки входят образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, а также уникальная в мировой практике программа пилотного тестирования инноваций.