Путин поручил продлить до 2026 года повышенный налоговый вычет для виноделов

При условии реинвестирования средств в развитие производства, говорится в перечне поручений президента

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Повышенный налоговый вычет по акцизу для виноделов должен быть продлен на срок до 2026 года. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента России Владимира Путина.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников", - говорится в поручении главы государства.

Срок исполнения установлен до 15 декабря 2023 года.