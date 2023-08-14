Экс-глава МИД Ливана допустил изменение баланса сил в мире после саммита БРИКС в ЮАР

Аднан Мансур считает, что мероприятие укрепит позиции организации как силы, противостоящей однополярному устройству, позволявшему США и их союзникам устанавливать выгодные им правила игры в мировой торговле

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Предстоящее расширение БРИКС за счет присоединения к нему новых членов станет поворотным моментом в истории этого международного объединения, на которое сейчас приходится свыше 30% мирового производства. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел республики в 2011-2014 годах.

По его мнению, саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге укрепит позиции БРИКС как силы, противостоящей однополярному устройству, позволявшему США и их союзникам устанавливать выгодные им правила игры в мировой торговле.

"Баланс сил в международных экономических отношениях будет иным после саммита БРИКС в ЮАР, поскольку к этому объединению присоединится новая группа влиятельных государств, таких как Аргентина, Египет, Индонезия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, - подчеркнул эксперт. - Несомненно, что такое важное событие будет способствовать глобальной стабилизации, диалогу, партнерству и прогрессу".

Как считает бывший глава внешнеполитического ведомства Ливана, западным державам придется признать факт превращения БРИКС в аналог Группы семи (G7) на мировой арене. "Да, БРИКС уже находится на передовых рубежах в мировой политике, но мы ждем этот важный саммит, потому что на нем произойдет закладка основ нового многополярного порядка", - указал он.

По мнению Мансура, всем членам объединения потребуется приложить еще немало усилий для достижения общих целей. "Но очевидно, что доминированию доллара в мировой торговле подходит конец, и США, создавшие около 900 больших и малых военных баз за пределами своей территории, не смогут как раньше диктовать свою волю другим народам", - сказал дипломат.

Экс-глава МИД полагает, что процесс расширения БРИКС не закончится, учитывая, что десятки стран выразили заинтересованность во вступлении в это объединение и желание сотрудничать с ним. По его словам, примером того, что инициативам БРИКС сопутствует успех, является деятельность Нового банка развития, который профинансировал около 100 проектов общей стоимостью $33,2 млрд.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.