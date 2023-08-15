Казахстан закроет для реконструкции пункт пропуска на границе с Китаем

Работа пункта будет приостановлена с 18 по 20 августа

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска "Бахты" на казахстанско-китайской границе будет закрыт на два дня в связи с работами по реконструкции, которые ведутся в рамках модернизации казахстанских КПП, расположенных на участке таможенной границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.

"Пункт пропуска "Бахты" на границе с КНР не будет работать 18-20 августа. <...> В рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС проводится реконструкция автомобильного пункта", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года правительство Казахстана сообщило, что в два этапа, в 2022 и 2023 годах, модернизирует 10 своих пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС.

По оценке кабмина, это позволит увеличить пропускную способность пунктов с 1 тыс. до 8 тыс. автомобилей в сутки и сократить процесс оформления грузов до 25 минут вместо нынешних 2 часов.