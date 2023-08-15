Чистая прибыль ДОМ.РФ по итогам I полугодия выросла почти в 1,5 раза

Этот показатель составил 25,2 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по итогам января-июня 2023 года составила 25,2 млрд рублей, следует из отчета компании по МСФО.

"ДОМ.РФ продолжает выполнять масштабные социальные задачи и активно развивать бизнес. Компания сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости, а чистая прибыль по итогам полугодия выросла до 25,2 млрд рублей при высокой рентабельности собственных средств на уровне 19,1%", - приводятся в сообщении компании слова генерального директора Виталия Мутко.

По итогам 2022 года чистая прибыль госкомпании составила 30,234 млрд рублей, из них 12,8 млрд рублей - чистая прибыль I полугодия 2022 года и 17,434 млрд рублей - II полугодия. Таким образом, по отношению ко II полугодию 2022 года чистая прибыль ДОМ.РФ выросла более чем на 44,5%.

Собственные средства ДОМ.РФ на 1 июля 2023 года достигли 311 млрд рублей, а чистая процентная маржа (Net Interest Margin) - 2,2%. Чистые процентные доходы компании по итогам I полугодия составили 30 млрд рублей.

Перспективы развития

По словам Мутко, в текущем году в фокусе компании останется улучшение жилищных условий граждан. "В 2023 году мы запускаем программу арендного жилья для профессионалов и молодых специалистов на Дальнем Востоке, созданную по инициативе президента РФ [Владимира Путина]. Мы также уделяем большое внимание технологическому лидерству: компания уже внедряет технологии информационного моделирования в стройотрасль и запускает продукты, основанные на использовании искусственного интеллекта", - добавил он.

Так, в правительстве Сахалинской области ТАСС сообщили, что инструменты и госпрограммы, которые продвигает ДОМ.РФ, очень востребованы на территории островного региона. "Сахалинская область активно сотрудничает с ДОМ.РФ. У нас подписано соглашение о строительстве арендных квартир в рамках программы "Дальневосточная аренда". Это важный для нас проект, который будет способствовать привлечению востребованных кадров, закреплению людей на островах", - рассказал ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.