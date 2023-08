Аналитик Fitch считает, что агентство может понизить рейтинги более чем 70 банков США

Если произойдет спуск еще на один шаг, до A+, тогда придется произвести переоценку всех финансовых показателей, что, скорее всего, будет означать понижение кредитных рейтингов, отметил Крис Волф

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch может быть вынуждено пересмотреть кредитные рейтинги более чем 70 американских банков, в том числе таких ведущих финансовых учреждений, как JPMorgan Chase. Об этом заявил аналитик Fitch Крис Волф в интервью телеканалу CNBC.

Волф напомнил, что еще в июне Fitch произвело пересмотр рейтинга общего состояния банковской системы с AA до AA-. Однако это понижение не предусматривало переоценку рейтингов конкретных банков, поэтому внимания не привлекло. "Если мы спустимся еще на один шаг, до A+, тогда мы будем должны произвести переоценку всех наших финансовых показателей, что, скорее всего, будет означать понижение кредитных рейтингов", - сказал он.

Аналитик добавил, что в таком случае пересмотру подвергнутся рейтинги всех 70 с лишним банков, мониторинг которых осуществляет агентство.

В последние недели ведущие рейтинговые агентства предприняли несколько шагов по переоценке в сторону понижения состояния финансовой системы США. 7 августа международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 10 мелких и средних американских банков. Кроме того, агентство сообщило о пересмотре с возможностью дальнейшего понижения рейтингов шести крупных финансовых учреждений: The Bank of New York Mellon, Cullen/Frost Bankers, Northern Trust, State Street, Truist Financial, U.S. Bancorp.

Moody's также изменило в сторону понижения прогноз по рейтингам еще 11 финансовых организаций. Как следует из заявления, показатели американских банков за второй квартал 2023 года свидетельствуют о наличии трудностей, которые могут негативно сказаться на их способности генерировать внутренний капитал. Кроме того, снижение рейтингов спровоцировано рисками рецессии в экономике США в начале 2024 года.

Агентство Fitch 1 августа понизило кредитный рейтинг США до AA+ с ААА. Как говорится в сообщении Fitch, снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за "ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и в принятии решений на этот счет в последнюю минуту".