Их пример показывает, что ограничительные меры как инструмент международной политики не работают, считает советник премьер-министра республики по национальной безопасности Тарик Ахмед Сиддики

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Введенные против России санкции приносят вред другим странам, их пример показывает, что ограничительные меры как инструмент международной политики не работают. Об этом заявил в ходе выступления на пленарном заседании XI Московской конференции по международной безопасности советник премьер-министра Бангладеш по национальной безопасности Тарик Ахмед Сиддики.

"Экономические санкции, введенные против России, приносят страдания и другим регионам мира, что, конечно, является нежелательной ситуацией. Мы в этом контексте тоже столкнулись со значительными последствиями. Сейчас мы понимаем, что санкции никому не идут на пользу, и мы ощущаем это непосредственно", - заявил Сиддики.

Говоря о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он отметил, что он в последние годы переживает значительные изменения, в том числе под влиянием событий на Украине, вызванного ими энергетического кризиса, конкуренции между Китаем и США. Советник премьера Бангладеш подчеркнул, что Дакка в этом контексте выступает за поддержку безопасности, правил и взаимоуважения в отношениях между странами в регионе.

"Должна преобладать здоровая экономическая конкуренция, а не пагубная геополитическая. Мы должны выстраивать безопасность в регионе и избегать конфликты", - заявил Сиддики.