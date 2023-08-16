В Ростовской области собрали самый большой урожай ранних зерновых за историю региона

Губернатор области Василий Голубев сообщил, что всего собрали более 15 млн тонн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области собрали самый большой урожай ранних зерновых за историю региона - более 15 млн тонн, жатва завершится в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Ростовской области практически завершена уборка ранних зерновых. В хозяйствах Дона собрано более 15 млн тонн, средняя урожайность - 44 ц/га. В ближайшие дни цифра еще может уточняться, но теперь только в большую сторону. Такого урожая донские хлеборобы не собирали никогда, за всю историю", - написал губернатор.

Ростовская область в прошлом году собрала более 14,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 12,7% больше, чем в 2021 году, при средней урожайности 42,2 ц/га. Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в Ростовской области, традиционно является озимая пшеница. Удельный вес этой культуры в хозяйствах Ростовской области составляет более 50% посевных площадей, а ее удельный вес в валовых сборах зерна превышает 80%.