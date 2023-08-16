ЕС передаст Украине и Молдавии €135 млн из программ сотрудничества с РФ и Белоруссией

В Еврокомиссии обосновали это решение проводимой РФ специальной военной операцией на Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия приняла решение передать Украине и Молдавии €135 млн, выделенных на период с 2021 по 2027 год из европейских программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В заявлении приводятся слова еврокомиссара по развитию и реформам Элизы Ферреры, которая обосновала решение ЕС проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.

Еврокомиссия с марта 2022 года взяла курс на сворачивание любых контактов с Россией и Белоруссией. Первым шагом стала отмена прямого авиасообщения, поэтому программы, направленные на развитие трансграничных контактов, инфраструктуры, образования и гражданского общества между Брюсселем, Москвой и Минском утратили свое значение.