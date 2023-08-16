16 августа, 12:59

СМИ: Eesti Gaas втрое увеличит поставки СПГ в страны Балтии и Финляндию

Предприятие ранее полностью перешло на СПГ из Норвегии и США

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Эстонская энергетическая компания Eesti Gaas увеличит втрое в текущем году поставки сжиженного природного газа (СПГ) на рынок стран Балтии и Финляндии. Об этом сообщило гостелерадио ERR.

"Компанией в этом году заказано 16 танкеров СПГ по сравнению с пятью в прошлом году. Четыре газовоза уже прибыли в литовский порт Клайпеда, восемь - в финский терминал в Инкоо", - говорится в сообщении, размещенном на портале гостелерадио.

По его данным, на Eesti Gaas приходится треть импорта СПГ в страны Балтии и Финляндию. Компания не работает с российскими операторами. Как отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик, предприятие полностью перешло на СПГ из Норвегии и США. 

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ЭстонияФинляндияЛатвияЛитва
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