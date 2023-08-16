ОАЭ, Катар, Кувейт примут участие в аукционе в рамках "Дня сокола"

Проведение аукциона позволит продемонстрировать участникам и гостям форума преимущества легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, покупке и продаже соколов, привлечь внимание мировой общественности к вопросу сохранения редких видов соколиных

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Представители Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Катара и Кувейта примут участие в аукционе в рамках "Дня сокола", который состоится 10 сентября во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

"Обсуждалась организация первого соколиного аукциона, который проведут АО "Русский аукционный дом" совместно с соколиным центром "Камчатка" и Фондом Росконгресс при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В мероприятии ожидается участие представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта", - сказано в сообщении по итогам совещания по вопросам подготовки первого международного форума "День сокола".

В пресс-службе отметили, что проведение аукциона позволит продемонстрировать участникам и гостям форума преимущества легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, покупке и продаже соколов, привлечь внимание мировой общественности к вопросу сохранения редких видов соколиных птиц. В качестве лотов аукциона будут выставлены особи кречетов, балобанов, сапсанов, которые были выведены в российских питомниках. Значительную часть вырученных в ходе аукциона средств планируется направить на поддержку программы восстановления популяции.

Что касается "Дня сокола" в целом, то деловая программа форума включит дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, научных основах сохранения редких видов соколов, а также обсуждение успешных практик разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов.

"У нас достаточно широкая пригласительная кампания. <...> Важной частью программы форума станет принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета, которая будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в природоохранной сфере. На сегодняшний день проект декларации поддержали восемь государств", - цитирует пресс-служба советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антона Кобякова.

Международный форум "День сокола" призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. С 2023 года форум будет проводиться в России ежегодно.