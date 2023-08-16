16 августа, 14:37

Шадаев заявил о сохранении потребности в кадрах у IT-отрасли

Потребность в кадрах у ИТ-отрасли по-прежнему есть - Шадаев.

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РоссияШадаев, Максут Игоревич
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