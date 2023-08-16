Шадаев заявил о проблемах с настройкой и поддержанием IТ-оборудования в школах России

К оптическому оборудованию подключены 45 354 школы, еще 602 школы пользуются спутниковым доступом в Сеть, сообщил министр цифрового развития

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Все российские школы подключены к высокоскоростному интернету, но в учебных заведениях есть проблема с настройкой и поддержанием IТ-оборудования. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

О подключении всех школ к скоростному интернету говорил еще в 2022 году глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец. Шадаев же раскрыл цифры: по его словам, к оптическому оборудованию подключены 45 354 школы, еще 602 школы пользуются спутниковым доступом в Сеть.

"Быстрый интернет пришел во все школы, но есть, конечно, проблемы с настройкой и поддержанием конечного оборудования. Здесь мы вместе с ОНФ мониторим ситуацию, вместе с Минпросвещения готовим предложения по организации техподдержки и обучения учителей использованию IТ в школах", - заверил министр.

На конец 2022 года 300 тыс. учителей в России активно использовали цифровой образовательный контент непосредственно в школьных классах в процессе обучения. Это стало возможно благодаря тому, что в 9 тыс. зданий школ министерство провело Wi-Fi, объяснил глава Минцифры.