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Военная операция на Украине

Жителям белгородского приграничья за утрату имущества выплатили более 3,4 млрд рублей

Часть жителей получили по 10 тыс. рублей, часть - по 50 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получили более 55 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

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"Единовременные выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей получили 63 478 и 55 781 житель, соответственно", - говорится в сообщении.

Выплаты поступали в июне, июле и первой половине августа, деньги направили как из федерального бюджета, так и из внебюджетных источников региона. Суммарно на счета жителей Белгородской области перевели более 3,4 млрд рублей.

В течение 1,5 месяца работала комиссия по признанию граждан фактически проживающими на территории Шебекинского горокруга. Более 2 тыс. человек подтвердили свое проживание и получили выплаты. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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