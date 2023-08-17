Жителям белгородского приграничья за утрату имущества выплатили более 3,4 млрд рублей

Часть жителей получили по 10 тыс. рублей, часть - по 50 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получили более 55 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

"Единовременные выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей получили 63 478 и 55 781 житель, соответственно", - говорится в сообщении.

Выплаты поступали в июне, июле и первой половине августа, деньги направили как из федерального бюджета, так и из внебюджетных источников региона. Суммарно на счета жителей Белгородской области перевели более 3,4 млрд рублей.

В течение 1,5 месяца работала комиссия по признанию граждан фактически проживающими на территории Шебекинского горокруга. Более 2 тыс. человек подтвердили свое проживание и получили выплаты.