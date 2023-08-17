17 августа, 13:02,
обновлено 17 августа, 13:09

Международные резервы РФ за неделю снизились до $585,8 млрд

По данным ЦБ, на 4 августа этот показатель составлял $586,6 млрд

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 11 августа 2023 года составили $585,8 млрд, снизившись за неделю на $0,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на $0,8 млрд, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 4 августа, объем резервов составлял $586,6 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора. 

Теги:
Россия
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