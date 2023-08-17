РФ и Грузия обменялись 4,6 тоннами корреспонденции после начала почтового авиасообщения

Регулярные почтовые перевозки между странами возобновились в июле

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" перевезла 4,6 тонны корреспонденции после запуска "Почтой России" в июле регулярных почтовых перевозок в Грузию. Об этом сообщили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

"Возобновленные с 7 июля сего года регулярные почтовые отправления Москва - Тбилиси становятся востребованным каналом прямого сообщения между нашими странами. Менее чем за 1,5 месяца общий вес корреспонденции, перевезенной бортами российской авиакомпании "Азимут", составил 4,6 тонны", - говорится в сообщении на странице секции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По мере наращивания частоты полетов и их географического охвата ожидается и увеличение объемов авиадоставки для широкого круга потребителей. В ближайшее время этот показатель может достигнуть 6 тонн в месяц, заключили в дипломатическом представительстве.