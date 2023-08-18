Эксперты спрогнозировали подорожание цветов и канцтоваров к 1 сентября в России

Согласно исследованию "Школы бизнеса" от "Тинькофф", одежда и книги подешевеют

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Покупка цветов и канцелярских принадлежностей родителям перед новым учебным годом в России может обойтись дороже, чем в прошлом году, а на одежду и книги, напротив, получится потратить меньше, говорится в исследовании "Школы бизнеса" от "Тинькофф" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, с которым ознакомился ТАСС.

Исследование базируется на анализе транзакций клиентов "Тинькофф" в четырех категориях (канцелярские товары, одежда, книги и цветы) в период с 15 августа по 9 сентября 2022 года. Аналитики с использованием этих данных, а также сервиса на основе искусственного интеллекта ETNA спрогнозировали спрос и размер средних чеков в этих категориях в этом году.

"Ожидается, что в этом году дороже родителям обойдется покупка канцтоваров и цветов. По прогнозам ИИ-сервиса ETNA, средний чек в категории канцтовары 1 сентября вырастет на 12% - до 708 рублей, в то время как в прошлом году он составлял 634 рубля", - говорится в исследовании.

В свою очередь стоимость цветов в этом году в пиковый день 31 августа по прогнозу составит 1,43 тыс. рублей - в прошлом году цена составляла 1,27 тыс. рублей, таким образом, рост составит порядка 13%.

При этом цены на одежду и книги в этом году, как ожидается, будут ниже, чем в прошлом. Так, средний чек на одежду снизится на 4% по сравнению с 2022 годом - до 2,87 тыс. рублей в конце августа - начале сентября с 3 тыс. рублей. Средний чек на книги составит 900 рублей в конце августа по сравнению с чеком в 980 рублей в 2022 году (на 8% меньше).

Поведение покупателей

В целом, по оценкам аналитиков, спрос на одежду и обувь перед началом учебного года традиционно начинает расти с середины августа, увеличиваясь по выходным. Пик продаж приходится на последнюю неделю перед первым учебным днем: 31 августа спрос превышает обычный в 1,5 раза и возвращается к стандартным значениям сразу после 1 сентября.

В свою очередь спрос на канцелярские товары растет примерно с 25 августа и достигает пика ровно 1 сентября. "В День знаний в магазинах происходит настоящий ажиотаж - продаж в три раза больше, чем обычно. Повышенный спрос на канцелярские товары начинает спадать 3-4 сентября, однако до конца месяца количество транзакций в этой категории на 80% больше по сравнению со значениями начала - середины августа", - отмечают авторы исследования.

Книжные магазины родители обычно посещают 31 августа - вне зависимости, выходной это или будний день. В целом, спрос на книги начинает существенно расти за шесть дней до начала учебы, достигая пика в последний день августа, вдвое превышая обычные значения.

"Количество покупок книг начинает спадать 5 сентября, однако все равно до конца месяца превышает спрос начала - середины августа на 41%", - замечают в "Школе бизнеса". Наконец, спрос в цветочных магазинах традиционно резко повышается 31 августа: в этот день количество чеков вырастает в 3,5 раза.

"В этом году пик количества покупок во всех четырех категориях (одежда и обувь, цветы, книги и канцтовары) ожидается 31 августа, но ажиотаж также придется и на первые выходные после 1 сентября. В среднем он длится четыре дня: с 30 августа по 2 сентября", - прогнозируют аналитики.