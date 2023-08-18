Власти Аргентины договорились с компаниями о заморозке цен на бензин

Ограничение будет действовать до 31 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины договорилось с нефтегазовыми компаниями о заморозке цен на топливо до конца октября. Об этом сообщило в четверг Министерство экономики, сельского хозяйства и производственного развития.

"Мы договорились, достигнув взаимопонимания между нефтеперерабатывающими компаниями, производителями и государством, что до 31 октября не будет новых повышений цен на топливо", - написала глава департамента энергетики Флавия Ройон в соцсети X (ранее Twitter).

15 августа почти все нефтегазовые компании Аргентины подняли цены на бензин на 12,5%. Как сообщил телеканал TN, 18 августа их примеру последует государственная YPF.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. На следующий день официальный курс аргентинской денежной единицы (песо) упал на 22%.