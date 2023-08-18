Румынский премьер надеется, что через страну пройдет 60% экспорта украинских зерновых

По словам Марчела Чолаку, "защита внутреннего румынского рынка и румынских фермеров - одна из главных целей правительства"

БУХАРЕСТ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил надежду, что через эту страну будет проходить транзитом 60% всего экспорта украинских зерновых. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, который находится в Румынии с визитом.

"Надеемся, что через Румынию пройдет транзитом более 60% общего объема экспорта зерновых Украины", - сказал он.

"Я подчеркнул, однако, очень ясно, что меры, которые мы принимаем на национальном и европейском уровнях, будут учитывать в равной степени как необходимость поддержки Украины, так и законные ожидания и озабоченности румынских производителей и фермеров, - сказал также Чолаку. - Защита внутреннего румынского рынка и румынских фермеров - одна из главных целей этого правительства, и мы обеспечим развитие ситуации в правильном направлении".

Румынский и украинский премьеры подписали политическую декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества в обеспечении надежного транзита товаров с Украины.