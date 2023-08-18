Вклад Таджикистана в строительство дороги для коридора Китай - Европа составит $227 млн

Как отметил президент республики Эмомали Рахмон, строительство этой магистрали от Дарвазского до Рушанского района уже ведется

ДУШАНБЕ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Таджикистана выделят 2,5 млрд сомони ($227 млн) на строительство и реконструкцию дороги в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке республики, которая будет использоваться как часть транспортного коридора от Китая до Европы. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон в ходе встречи с жителями ГБАО.

"Участок дороги имеет длину 109 км и после полной реконструкции будет сокращен на 17 км. В итоге будет 92 км современной дороги, отвечающей всем международным стандартам. Сумма проекта составляет 2,5 млрд сомони", - привели в пресс-службе президента слова Рахмона.

Он отметил, что строительство этой магистрали от Дарвазского до Рушанского района уже ведется. "Строительство этой дороги имеет большое значение не только для населения региона, но и в ближайшем будущем будет использоваться, как транзитный экономический коридор, Китай - Таджикистан - север Афганистана и Китай - Таджикистан - Узбекистан - Туркмения - Иран - Турция - Европа", - добавил глава государства.

Президент также отметил, для работы транспортных коридоров правительство республики приняло решение о строительстве еще нескольких дорог, в частности, от села Рушан до селения Варшез в Шугнанском районе ГБАО длиной 235 км и от Варшеза до пропускного пункта "Кульма - Карасу" на границе с Китаем длиной около 300 км, а также реконструирован сам пункт. "Работы по проектированию указанных дорог полностью завершены. <...> Благодаря организации транспортных коридоров усилятся транзитные и туристические возможности в ГБАО в несколько раз", - сказал Рахмон.

Также президент отметил, что объявляет XXI век "столетием развития и прогресса Горно-Бадахшанской автономной области".

По данным пресс-службы Минтранса Таджикистана, в октябре 2022 года глава министерства Азим Иброгим заявлял, что в республике ведется работа по открытию мультимодального транспортного коридора от Таджикистана до Турции, который также планируется соединить с Китаем.