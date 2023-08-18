ГТЛК передали первый инновационный земснаряд, построенный под Астраханью

Земснаряды применяются для проведения дноуглубительных работ на водных объектах, прокладки водных каналов и других гидротехнических строительств

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Первый инновационный земснаряд, построенный на судостроительном заводе "Лотос" (входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС) под Астраханью передан заказчику - Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Передали ГТЛК первый инновационный земснаряд, на очереди - еще три по действующей программе. Контракт с судостроительным заводом "Лотос" стал для компании первым шагом на пути к формированию дноуглубительного флота компании. Новые суда помогут увеличить пропускную способность рек и каналов, расшить узкие места на внутренних водных путях, что будет способствовать развитию судоходства в России", - написал Бабушкин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЮЦСС, данные суда превосходят по техническим характеристикам своих предшественников. Сравнительный анализ по объему проводимого дноуглубления показал экономическую эффективность нового типа земснарядов по отношению к многочерпаковым земснарядам в 2,3 раза, к землесосам - на 20%. Это достигается за счет снижения расхода топлива, содержания меньшего количества членов экипажа, улучшения технологии и технологических процессов. Проект был подготовлен после тщательного анализа регионов, где будут эксплуатироваться суда, и задач, которые они будут выполнять.

Земснаряды применяются для проведения дноуглубительных работ на водных объектах, прокладки водных каналов и других гидротехнических строительств.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, оно специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны. АО "Южный центр судостроения и судоремонта" входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации" - это единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России.